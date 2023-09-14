Шейкина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейкина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1994

Дочь: Фёдорова Виктория Игоревна

Отец ребёнка: Шейкин Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
01.07.1994

Дочь: Проминская Алёна Игоревна

Отец ребёнка: Шейкин Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
12.01.?

Дочь: Шейкина Наталья Игоревна

Отец ребёнка: Шейкин Игорь Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейкин Игорь Анатольевич

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