Шейкина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1994
Дочь: Фёдорова Виктория Игоревна
Отец ребёнка: Шейкин Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
01.07.1994
Дочь: Проминская Алёна Игоревна
Отец ребёнка: Шейкин Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
12.01.?
Дочь: Шейкина Наталья Игоревна
Отец ребёнка: Шейкин Игорь Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно