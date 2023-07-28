Щеткин Никифор Максимович
Место рождения
Дата рождения03.02.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1830 ст.
Отец: Щеткин Максим Григорьевич
Мать: Щеткина Анна Трофимовна
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №21. С. 833.
Крещение
08.02.1830 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно