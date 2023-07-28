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Щеткин Никифор Максимович

Место рождения

Шапочки

Дата рождения

03.02.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1830 ст.

Отец: Щеткин Максим Григорьевич

Мать: Щеткина Анна Трофимовна

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №21. С. 833.
Крещение
08.02.1830 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно