Косьма Кирилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена Косьмы Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Мартынова 2 брак
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: 1 жена Косьмы Кирилова
Рождение ребёнка
02.10.1836
Дочь: Устиния Косьмина
Мать ребёнка: Марфа Мартынова 2 брак
Смерть
Неизвестно