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Косьма Кирилов

Место рождения

Починок Инель, Цывильский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирил

Мать: не указана

Починок Инель, Цывильский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена Косьмы Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Мартынова 2 брак

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: 1 жена Косьмы Кирилова

Починок Инель, Цывильский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1836

Дочь: Устиния Косьмина

Мать ребёнка: Марфа Мартынова 2 брак

Починок Инель, Цывильский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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