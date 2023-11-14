Морозов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1911

Сын: Морозов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
12.06.1913

Дочь: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Морозов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Морозов Егор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1927

Дочь: Масленко Морозова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба
Смерть
Неизвестно
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