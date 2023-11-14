Морозов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1911
Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
12.06.1913
Дочь: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна
Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Морозов Григорий Яковлевич
Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба
Рождение ребёнка
1921
Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
25.06.1927
Дочь: Масленко Морозова Мария Яковлевна
Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба
Смерть
Неизвестно