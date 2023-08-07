Леонтий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1662
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Петр Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Никита Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Афанасово сельцо Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно