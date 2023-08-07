Леонтий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1628 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1662

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Никита Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Афанасово сельцо Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно