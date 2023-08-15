Рахманько Леонид Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманько Леонид Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахманько Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахманько Нина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахманько Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманько Александр Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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