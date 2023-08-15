Рахманько Леонид Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахманько Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахманько Нина Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахманько Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманько Александр Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно