Полуэктова (Устимова) Агапiя Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуэктова (Устимова) Агапiя Васильева

Место рождения

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Устимов Василий Александров

Мать: не указана

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.09.1881

Сын: Полуэктовъ Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.02.1884

Сын: Полуэктовъ Алексий Михайлович

Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.06.1886

Дочь: Полуэктова Феодосiя Михайловна

Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.05.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полуэктова Любонька Михайловна

Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ

Смерть
Неизвестно
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