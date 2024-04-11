Полуэктова (Устимова) Агапiя Васильева
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Устимов Василий Александров
Рождение ребёнка
26.09.1881
Сын: Полуэктовъ Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ
Рождение ребёнка
24.02.1884
Сын: Полуэктовъ Алексий Михайлович
Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ
Рождение ребёнка
01.06.1886
Дочь: Полуэктова Феодосiя Михайловна
Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ
Рождение ребёнка
1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ
Рождение ребёнка
25.05.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полуэктова Любонька Михайловна
Отец ребёнка: Полуэктовъ Михаилъ Лукинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно