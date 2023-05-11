Киселев Степан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Степан Емельянович

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дегтяревка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Александровка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1950
Ивановка, Ленинск- Кузнецкий район
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