Киселев Степан Емельянович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дегтяревка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Александровка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1950
Ивановка, Ленинск- Кузнецкий район