Громов Геннадий Григорьевич 1940 — найти родственников по фамилии на Familio

Громов Геннадий Григорьевич

Автор
НТ
Тесленко Н.

мужской, родился 1940

умер 2000

Отец
Громов Григорий Иванович1916 г.р.
Мать
Громова (Калинина) Дарья Александровна1920 г.р.
Дети
Громов Дмитрий Геннадьевич08.07.1966 г.р.
Громов Георгий Геннадьевич1970 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Громов Григорий Иванович

Мать: Громова (Калинина) Дарья Александровна

Рождение ребёнка
08.07.1966

Сын: Громов Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Громова (Голованова) Тамара Семеновна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Рождение ребёнка
1970

Сын: Громов Георгий Геннадьевич

Мать ребёнка: Громова (Голованова) Тамара Семеновна

Смерть
2000

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