Громов Геннадий Григорьевич
мужской, родился 1940
умер 2000
ОтецГромов Григорий Иванович1916 г.р.
МатьГромова (Калинина) Дарья Александровна1920 г.р.
Дети
Громов Дмитрий Геннадьевич08.07.1966 г.р.
Громов Георгий Геннадьевич1970 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
08.07.1966
Сын: Громов Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Громова (Голованова) Тамара Семеновна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1970
Сын: Громов Георгий Геннадьевич
Мать ребёнка: Громова (Голованова) Тамара Семеновна
Смерть
2000