Богданова Куликова Зинаида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Куликова Зинаида Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1957

Отец: Илья

Мать: Куликова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
26.02.1978

Дочь: Степанищева Богданова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
13.06.1988

Дочь: Татарова Богданова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Николай Владимирович