Богданова Куликова Зинаида Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1957
Отец: Илья
Рождение ребёнка
26.02.1978
Дочь: Степанищева Богданова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
13.06.1988
Дочь: Татарова Богданова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно