Перминов Ефим Кузьмич
Место рождениядеревня Онучинская
Дата рожденияС 1718 по 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1718 по 1721
Отец: Перминов Козма Иванович
Мать: не указана
деревня Онучинская
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: не указана
деревня Онучинская
Рождение ребёнка
С 1737 по 1741
Мать ребёнка: не указана
деревня Онучинская
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Перминов Прокопий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно