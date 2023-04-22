Перминов Ефим Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминов Ефим Кузьмич

Перминов Ефим Кузьмич

Место рождения

деревня Онучинская

Дата рождения

С 1718 по 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1697 по 1703 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1718 по 1721

Отец: Перминов Козма Иванович

Мать: не указана

деревня Онучинская
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Перминов Зотей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

деревня Онучинская
Рождение ребёнка
С 1737 по 1741

Сын: Перминов Илья Ефимович

Мать ребёнка: не указана

деревня Онучинская
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Перминов Прокопий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Перминов Ефим Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Перминов Петр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close