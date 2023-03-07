Останина (Леоновых) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина (Леоновых) Евдокия Иванова

Останина (Леоновых) Евдокия Иванова

avatar

Место рождения

поч. Арзамас, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Арзамас, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Гликерия Григорьева

Отец ребёнка: Останин Григорий Васильев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Останин Яким Григорьев

Отец ребёнка: Останин Григорий Васильев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Григорий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close