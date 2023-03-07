Федотов Тихон Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Федотов Тимофей Калинин
Мать: Федотова Марфа Васильева
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Дмитрий Тихонов
Мать ребёнка: Федотова Жена Федотова
Ждем РС 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Жена Федотова
Смерть
Неизвестно