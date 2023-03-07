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Федотов Тихон Тимофеев

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Место рождения

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Федотов Тимофей Калинин

Мать: Федотова Марфа Васильева

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1764

Сын: Дмитрий Тихонов

Мать ребёнка: Федотова Жена Федотова

Ждем РС 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Жена Федотова

Смерть
Неизвестно
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