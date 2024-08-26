Фефилов Козьма Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фефилова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Фефилова) Евдокия Козминична
Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Фефилов Павел Козмич
Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Фефилова) Анна Козминична
Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фефилов Иван Козмич
Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна
Смерть
Неизвестно