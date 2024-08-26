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Фефилов Козьма Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Фефилов Яков Прокопьевич

Мать: Фефилова Пелагия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Фефилов Дмитрий Козмич

Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Фефилова) Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Фефилов Феодул Козмич

Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Фефилов Павел Козмич

Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фефилов Николай Козмич

Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Фефилова) Анна Козминична

Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фефилов Козьма Козмич

Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Фефилов Иван Козмич

Мать ребёнка: Фефилова Дарья Семёновна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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