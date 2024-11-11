Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1922
Дата смерти18.07.1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922
Отец: Уразметов Абдельшакир
Мать: Уразметова Хатима
Рождение ребёнка
17.11.1948
Дочь: Башмакова Римма Гаяновна
Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович
Рождение ребёнка
17.09.1952
Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович
Рождение ребёнка
02.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович
Смерть
18.07.1985