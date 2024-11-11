Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна 01.07.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1922

Дата смерти

18.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922

Отец: Уразметов Абдельшакир

Мать: Уразметова Хатима

Рождение ребёнка
17.11.1948

Дочь: Башмакова Римма Гаяновна

Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович

Рождение ребёнка
17.09.1952

Сын: Башмаков Фарит Гаянович

Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович

Рождение ребёнка
02.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович

Смерть
18.07.1985

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