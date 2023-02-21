Глухих Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухих Анастасия Васильевна

Глухих Анастасия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Глухих Вадим Михеевич

Отец ребёнка: Глухих Михей Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1913

Сын: Глухих Рафаил Михеевич

Отец ребёнка: Глухих Михей Иванович

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Глухих Игорь Михеевич

Отец ребёнка: Глухих Михей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Виталий Михеевич

Отец ребёнка: Глухих Михей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухих Михей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close