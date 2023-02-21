Глухих Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Глухих Михей Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1913
Отец ребёнка: Глухих Михей Иванович
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Глухих Михей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глухих Михей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно