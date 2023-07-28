Малич Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Малич Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Малич Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малич Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Малич Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ермакова Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Малич Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно