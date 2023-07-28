Малич Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малич Анна Федоровна

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Малич Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Малич Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Малич Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Малич Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Малич Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Малич Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ермакова Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Малич Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малич Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно