Паклянова Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1931
Сын: Паклянов Владимир Михалович
Отец ребёнка: Паклянов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Паклянов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паклянов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Паклянов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паклянов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Паклянов Михаил
Смерть
1969