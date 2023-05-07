Паклянова Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паклянова Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1931

Сын: Паклянов Владимир Михалович

Отец ребёнка: Паклянов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Паклянов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паклянов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Паклянов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паклянов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Паклянов Михаил

Смерть
1969
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