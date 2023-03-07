Выпов Карп Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выпов Карп Максимович

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Место рождения

Юрасов Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

После ?.07.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрасов Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.05.1936

Дочь: Яковенко Алла Карповна

Мать ребёнка: Рогожина Прасковья Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.09.1937

Дочь: Корниенко Тамара Карповна

Мать ребёнка: Рогожина Прасковья Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
После ?.07.1945
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