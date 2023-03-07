Выпов Карп Максимович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиПосле ?.07.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1936
Дочь: Яковенко Алла Карповна
Мать ребёнка: Рогожина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1937
Дочь: Корниенко Тамара Карповна
Мать ребёнка: Рогожина Прасковья Ивановна
Смерть
После ?.07.1945