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Ломакин Евгений Владимирович

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1959

Отец: Ломакин Владимир

Мать: Нина Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1983

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ломакина Ирина Александровна

Каунас
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломакин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Ломакина Надежда

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Надежда

Развод
Неизвестно

Жена: Ломакина Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Ирина Александровна

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