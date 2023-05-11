Ломакин Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения15.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1959
Отец: Ломакин Владимир
Мать: Нина Васильевна
Рождение ребёнка
26.04.1983
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ломакина Ирина Александровна
Каунас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломакин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Ломакина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломакина Надежда
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно