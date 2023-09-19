Жевна (Жевно) Иван Макарович
Место рожденияЧерниговская губерния, Могилевский уезд, Украина
Дата рождения1888
Дата смерти03.05.1933
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Жевно Макар
Мать: Жевно Мария Ивановна
Черниговская губерния, Могилевский уезд, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевно Василий
Мать ребёнка: Жевно Екатерина
село Николаевка.Славгородский р-он, Евстафевский сельсовет, Алтайский край.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жевно Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
Член к-за "Трудовик"
Смерть
03.05.1933
Причина смерти: растрел | растрел
Похороны
Неизвестно