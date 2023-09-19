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Жевна (Жевно) Иван Макарович

Место рождения

Черниговская губерния, Могилевский уезд, Украина

Дата рождения

1888

Дата смерти

03.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Жевно Макар

Мать: Жевно Мария Ивановна

Черниговская губерния, Могилевский уезд, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевно Василий

Мать ребёнка: Жевно Екатерина

село Николаевка.Славгородский р-он, Евстафевский сельсовет, Алтайский край.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жевно Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
Член к-за "Трудовик"
Смерть
03.05.1933
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: растрел | растрел
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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