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Федорова Дарья Федуйлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич

Село Антошинское, Каинский уезд, Покровская волость, Томская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Федоров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич

Село Антошинское, Каинский уезд, Покровская волость, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич

Россия, Новосибирская обл, Куйбышевский р-н, поселок Антошкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Село Антошинское, Каинский уезд, Покровская волость, Томская губерния
крестьянка | православная
Смерть
1956
Belovo, Gorod Belovo, Kemerovo Oblast, Russia
Причина смерти: Естественный / Пожилой возраст
Похороны
Неизвестно
Gorod Belovo, Kemerovskaya oblast\', Russia