Федорова Дарья Федуйлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1910
Село Антошинское, Каинский уезд, Покровская волость, Томская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1915
Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Село Антошинское, Каинский уезд, Покровская волость, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич
Россия, Новосибирская обл, Куйбышевский р-н, поселок Антошкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Федоров Григорий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Село Антошинское, Каинский уезд, Покровская волость, Томская губерния
крестьянка | православная
Смерть
1956
Belovo, Gorod Belovo, Kemerovo Oblast, Russia
Причина смерти: Естественный / Пожилой возраст
Похороны
Неизвестно
Gorod Belovo, Kemerovskaya oblast\', Russia