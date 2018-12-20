Бражник Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения10.03.1941
Дата смерти20.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухтоярова (Бражник) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Бражник Иван Константинович
Рождение ребёнка
05.07.1968
Дочь: Иванова (Бражник) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Бражник Иван Константинович
Смерть
20.12.2018