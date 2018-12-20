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Бражник Валентина Ильинична

Место рождения

Бражников, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

10.03.1941

Дата смерти

20.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бражников, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухтоярова (Бражник) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Бражник Иван Константинович

Рождение ребёнка
05.07.1968

Дочь: Иванова (Бражник) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Бражник Иван Константинович

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.12.2018
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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