Соколов Аникей Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Аникей Устинович

Соколов Аникей Устинович

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Место рождения

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

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