Соколов Аникей Устинович
Место рожденияZhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1925
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1930
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1930
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1931
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1933
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1934
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно