Ситник (Ховзун) Наталья Борисовна
Место рождения
Дата рождения28.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1961
Отец: Ховзун Борис Данилович
Мать: Ховзун Елена Иосифовна
Бракосочетание
05.05.1984
Рождение ребёнка
29.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситник Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1986
Дочь: Бячкова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Ситник Владимир Васильевич
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно