Ситник (Ховзун) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситник (Ховзун) Наталья Борисовна

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Место рождения

Домбаровский, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1961

Отец: Ховзун Борис Данилович

Мать: Ховзун Елена Иосифовна

Домбаровский, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.05.1984

Муж: Ситник Владимир Васильевич

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситник Владимир Васильевич

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.12.1986

Дочь: Бячкова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Ситник Владимир Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Ситник Владимир Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Ситник Владимир Васильевич

Гуково, город Гуково, Ростовская область
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