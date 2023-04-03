Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Вычислено 1829 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Таранов Аким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Аким

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close