Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Таранов Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Аким
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1830