Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1911
Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич
Рождение ребёнка
31.07.1914 ст.
Сын: Голиков Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич
Рождение ребёнка
28.05.1924
Сын: Голиков Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич
Рождение ребёнка
15.03.1928
Дочь: Голубкова Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич
Смерть
Неизвестно