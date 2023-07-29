Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Голиков Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич

Войновка, Вышегорская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1914 ст.

Сын: Голиков Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич

Войновка, Вышегорская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1924

Сын: Голиков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич

Рождение ребёнка
15.03.1928

Дочь: Голубкова Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Голиков Кузьма Ивлевич

Смерть
Неизвестно