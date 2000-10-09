Иргизов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1929
Дата смерти09.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1957
Дочь: Жирнова (Иргизова) Любовь
Мать ребёнка: Иргизова (Крайнова) Екатерина
Рождение ребёнка
04.06.1961
Дочь: Колсанова (Иргизова) Надежда
Мать ребёнка: Иргизова (Крайнова) Екатерина
Смерть
09.10.2000