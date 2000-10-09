Иргизов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иргизов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1929

Дата смерти

09.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1929

Отец: Иргизов Василий Федорович

Мать: Иргизова (Баринова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иргизова (Крайнова) Екатерина

Рождение ребёнка
06.08.1957

Дочь: Жирнова (Иргизова) Любовь

Мать ребёнка: Иргизова (Крайнова) Екатерина

Рождение ребёнка
04.06.1961

Дочь: Колсанова (Иргизова) Надежда

Мать ребёнка: Иргизова (Крайнова) Екатерина

Смерть
09.10.2000

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