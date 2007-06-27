Сабуров Иван Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1963
Дата смерти27.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1963
Отец: Сабуров Миней
Мать: Сабурова Аксиния
Рождение ребёнка
26.03.1986
Мать ребёнка: Сабурова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
05.08.1987
Дочь: Белан Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Сабурова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
21.06.2003
Дочь: Сабурова Полина Ивановна
Мать ребёнка: Сабурова Татьяна Владимировна
Смерть
27.06.2007