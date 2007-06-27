Сабуров Иван Минеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабуров Иван Минеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1963

Дата смерти

27.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1963

Отец: Сабуров Миней

Мать: Сабурова Аксиния

Рождение ребёнка
26.03.1986

Сын: Сабуров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сабурова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
05.08.1987

Дочь: Белан Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Сабурова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
21.06.2003

Дочь: Сабурова Полина Ивановна

Мать ребёнка: Сабурова Татьяна Владимировна

Смерть
27.06.2007
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