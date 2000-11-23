Рекшинский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1914
Дата смерти23.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914
Образование
По 1930
ОПШ им. Ленина
среднее
Образование
По 1932
Канавинский индустриальный техникум
среднее
Работа или профессия
С ?.10.1933 по 1936
Конструкторский отдел завода № 21 им Енукидзе
конструктор
Образование
По 1934
среднее
Образование
С 1936
Казанский авиаинститут
высшее
Работа или профессия
С ?.06.1941
конструктор, инженер-конструктор, старший инженер-конструктор, начальник бригады гидросистем
Бракосочетание
1946
Работа или профессия
С 1965
ведущий по лицензионному самолету "Е7-ФЛ"
Работа или профессия
С 1969 по 1976
ведущий конструктор
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Смерть
23.11.2000