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Рекшинский Николай Николаевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

30.08.1914

Дата смерти

23.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914

Отец: Рекшинский Николай Павлович

Мать: Рекшинская Екатерина Евлампиевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
По 1930
ОПШ им. Ленина
среднее
Образование
По 1932
Канавинский индустриальный техникум
среднее
Работа или профессия
С ?.10.1933 по 1936
Конструкторский отдел завода № 21 им Енукидзе
конструктор
Образование
По 1934
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Образование
С 1936
Казанский авиаинститут
высшее
Работа или профессия
С ?.06.1941
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
конструктор, инженер-конструктор, старший инженер-конструктор, начальник бригады гидросистем
Бракосочетание
1946

Жена: Рекшинская Галина Васильевна

Работа или профессия
С 1965
ведущий по лицензионному самолету "Е7-ФЛ"
Работа или профессия
С 1969 по 1976
ведущий конструктор
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Смерть
23.11.2000
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