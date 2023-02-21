Tevelev Samuil
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Tevelev Girsh Zalman
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1894
Дочь: Тевелева софья
Мать ребёнка: Teveleva Genya Абрамовна
Ленинград
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Эфрос Двейра
Мать ребёнка: Teveleva Genya Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Teveleva Genya Абрамовна
Смерть
1945