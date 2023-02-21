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Tevelev Samuil

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Между 1852 и 1853 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Tevelev Girsh Zalman

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1894

Дочь: Тевелева софья

Мать ребёнка: Teveleva Genya Абрамовна

Ленинград
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Эфрос Двейра

Мать ребёнка: Teveleva Genya Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Teveleva Genya Абрамовна

Смерть
1945
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