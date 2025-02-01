Попитченко (Шевцова) Елена 06.03.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попитченко (Шевцова) Елена

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

06.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1959

Отец: Шевцов Гарри

Мать: Шевцова/Орлова (Смирнова) Тамара

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.07.1980

Муж: Попитченко Александр

Россия
Рождение ребёнка
07.09.1983

Сын: Попитченко Александр

Отец ребёнка: Попитченко Александр

Россия
г.Дзержинск
Рождение ребёнка
16.07.1987

Дочь: Николаева (Попитченко) Мария

Отец ребёнка: Попитченко Александр

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

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