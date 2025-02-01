Попитченко (Шевцова) Елена
Место рождения
Дата рождения06.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1959
Отец: Шевцов Гарри
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.07.1980
Муж: Попитченко Александр
Россия
Рождение ребёнка
07.09.1983
Сын: Попитченко Александр
Отец ребёнка: Попитченко Александр
Россия
г.Дзержинск
Рождение ребёнка
16.07.1987
Дочь: Николаева (Попитченко) Мария
Отец ребёнка: Попитченко Александр
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область