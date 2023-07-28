Адрианова Варвара
Место рождения
Дата рождения1841 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: Михайлов Адриан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1863 ст.
Дочь: Яковлева Ксения
Отец ребёнка: Афиногенов Яков
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Яковлева Фекла
Отец ребёнка: Афиногенов Яков
Рождение ребёнка
1867 ст.
Сын: Яковлев Афанасий
Отец ребёнка: Афиногенов Яков
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Яковлева Параскева
Отец ребёнка: Афиногенов Яков
Рождение ребёнка
03.08.1873 ст.
Сын: Яковлев Лаврентий
Отец ребёнка: Афиногенов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афиногенов Яков