Адрианова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адрианова Варвара

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1841 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Михайлов Адриан

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.01.1863 ст.

Дочь: Яковлева Ксения

Отец ребёнка: Афиногенов Яков

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Яковлева Фекла

Отец ребёнка: Афиногенов Яков

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Яковлев Афанасий

Отец ребёнка: Афиногенов Яков

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Яковлева Параскева

Отец ребёнка: Афиногенов Яков

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.08.1873 ст.

Сын: Яковлев Лаврентий

Отец ребёнка: Афиногенов Яков

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афиногенов Яков