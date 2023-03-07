(Прямова) Агриппина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прямова) Агриппина Михайлова

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.04.1895

Муж: Цыбезов Семен Петров

Рождение ребёнка
07.09.1901

Сын: Цыбезов Никита Семенович

Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1904

Дочь: Наталья Семенова

Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.04.1907

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1910

Сын: Цыбезов Пантелеймон Семенович

Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.05.1912

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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