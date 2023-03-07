(Прямова) Агриппина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.1895
Муж: Цыбезов Семен Петров
Рождение ребёнка
07.09.1901
Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров
Рождение ребёнка
12.08.1904
Дочь: Наталья Семенова
Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров
Рождение ребёнка
26.04.1907
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров
Рождение ребёнка
04.01.1910
Сын: Цыбезов Пантелеймон Семенович
Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров
Рождение ребёнка
29.05.1912
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Цыбезов Семен Петров
Смерть
Неизвестно