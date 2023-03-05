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Еськов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еськов Иван

Мать: Еськов ?

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Саломахина Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Еськова Феодосия Поликарповна

Рождение ребёнка
06.08.1843

Дочь: Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Еськова Феодосия Поликарповна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.10.1845

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Еськова Феодосия Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еськов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Еськова Феодосия Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еськова Феодосия Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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