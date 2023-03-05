Еськов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еськов Иван
Мать: Еськов ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Саломахина Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Еськова Феодосия Поликарповна
Рождение ребёнка
06.08.1843
Дочь: Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Еськова Феодосия Поликарповна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.10.1845
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Еськова Феодосия Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еськов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Еськова Феодосия Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно