Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1923

Сын: Федосеев Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич

Рождение ребёнка
14.05.1928

Сын: Федосеев Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич

Рождение ребёнка
20.06.1928

Дочь: Федосеева Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич

Рождение ребёнка
04.02.1934

Дочь: Федосеева Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич

Рождение ребёнка
23.08.1934

Дочь: Федосеева Ангелина Тимофеевна

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич

Рождение ребёнка
12.12.1937

Сын: Федосеева Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич

Рождение ребёнка
12.12.1937

Дочь: Федосеева Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич

Рождение ребёнка
16.09.1943

Дочь: Федосеева Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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