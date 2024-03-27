Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1923
Сын: Федосеев Константин Тимофеевич
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
14.05.1928
Сын: Федосеев Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
20.06.1928
Дочь: Федосеева Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
04.02.1934
Дочь: Федосеева Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
23.08.1934
Дочь: Федосеева Ангелина Тимофеевна
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
12.12.1937
Сын: Федосеева Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
12.12.1937
Дочь: Федосеева Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
16.09.1943
Дочь: Федосеева Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Кузьмич
Смерть
Неизвестно