Юферев Александр
Место рожденияд.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Дата рождения18.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957
Отец: Юферев Николай
Мать: Юферева Таисия
д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Образование
С ?.09.1964 по ?.06.1974
Канск, город Канск, Красноярский край
средняя школа №2
Образование
С ?.09.1974 по ?.06.1979
Политехнический институт г.Красноярск
высшее
Рождение ребёнка
26.10.1982
Дочь: Крутень Ольга
Мать ребёнка: Юферева Татьяна
Рождение ребёнка
29.09.1987
Дочь: Судницина Наталья
Мать ребёнка: Юферева Татьяна
г.Железногорск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юферева Татьяна
Место жительства
Неизвестно