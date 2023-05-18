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Юферев Александр

Место рождения

д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл

Дата рождения

18.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957

Отец: Юферев Николай

Мать: Юферева Таисия

д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Образование
С ?.09.1964 по ?.06.1974
Канск, город Канск, Красноярский край
средняя школа №2
Образование
С ?.09.1974 по ?.06.1979
Политехнический институт г.Красноярск
высшее
Рождение ребёнка
26.10.1982

Дочь: Крутень Ольга

Мать ребёнка: Юферева Татьяна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.09.1987

Дочь: Судницина Наталья

Мать ребёнка: Юферева Татьяна

г.Железногорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юферева Татьяна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
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