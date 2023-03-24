БОЯРШИНОВА (РОЖКОВА) (РОЖКОВА) ТАИСИЯ СЕМЕНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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БОЯРШИНОВА (РОЖКОВА) (РОЖКОВА) ТАИСИЯ СЕМЕНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1927

Сын: Бояршинов ВАЛЕНТИН

Отец ребёнка: Бояршинов СЕРГЕЙ

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Кадникова ФАИНА

Отец ребёнка: Бояршинов СЕРГЕЙ

Развод
Неизвестно

Муж: Бояршинов СЕРГЕЙ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояршинов СЕРГЕЙ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояршинов СЕРГЕЙ

Смерть
Неизвестно
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