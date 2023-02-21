Печегоров Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печегоров Виктор Витальевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.2011
Сын: Печегоров Андрей Максимович
Мать ребёнка: Печегорова Анна Борисовна
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.05.2021
Дочь: Печегорова Кристина Максимовна
Мать ребёнка: Печегорова Анна Борисовна
севастополь
Рождение ребёнка
24.05.2023
Сын: Печегоров Никита Максимович
Мать ребёнка: Печегорова Анна Борисовна
севастополь
Бракосочетание
Неизвестно