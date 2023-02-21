Печегоров Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печегоров Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печегоров Виктор Витальевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.2011

Сын: Печегоров Андрей Максимович

Мать ребёнка: Печегорова Анна Борисовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.05.2021

Дочь: Печегорова Кристина Максимовна

Мать ребёнка: Печегорова Анна Борисовна

севастополь
Рождение ребёнка
24.05.2023

Сын: Печегоров Никита Максимович

Мать ребёнка: Печегорова Анна Борисовна

севастополь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печегорова Анна Борисовна

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