Тулупов Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1962
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Тулупов Александр
Рождение ребёнка
28.12.1928
Дочь: Буханова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Тулупова Анна Ивановна
Тубанаевка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевардина Алевтина Григорьевна
Мать ребёнка: Тулупова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулупова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Тулупова Анна Ивановна
Смерть
1962