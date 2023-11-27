Тулупов Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулупов Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Тулупов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1928

Дочь: Буханова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Тулупова Анна Ивановна

Тубанаевка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевардина Алевтина Григорьевна

Мать ребёнка: Тулупова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулупова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Тулупова Анна Ивановна

Смерть
1962
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