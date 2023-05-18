Кривенцова Нина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1917
Дата смерти03.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1945
Дочь: Парфенова Ольга Яковлевлевна
Отец ребёнка: Кривенцов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Кривенцов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Кривенцов Яков Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1949
Сын: Кривенцов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Кривенцов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.?