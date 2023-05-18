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Кривенцова Нина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1917

Дата смерти

03.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1945

Дочь: Парфенова Ольга Яковлевлевна

Отец ребёнка: Кривенцов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Кривенцов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Кривенцов Яков Иванович

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
30.06.1949

Сын: Кривенцов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Кривенцов Яков Иванович

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенцов Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенцов Яков Иванович

Смерть
03.11.?
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