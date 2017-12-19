Луценко (Коркина) Клавдия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Коркина) Клавдия Владимировна

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Место рождения

с.Тарбеево,Сосновскийс/с

Дата рождения

10.02.1933

Дата смерти

19.12.2017

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933

Отец: Коркин Владимир Иванович

Мать: Коркина Анна Ивановна

с.Тарбеево,Сосновскийс/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.2017
Уфа, Россия
Похороны
Неизвестно
Тимашево
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