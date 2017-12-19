Луценко (Коркина) Клавдия Владимировна
Место рожденияс.Тарбеево,Сосновскийс/с
Дата рождения10.02.1933
Дата смерти19.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933
Отец: Коркин Владимир Иванович
Мать: Коркина Анна Ивановна
с.Тарбеево,Сосновскийс/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2017
Уфа, Россия
Похороны
Неизвестно
Тимашево