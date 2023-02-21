Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Панасянц Георгий Павлович Погосович

Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Панасов Михаил Павлович Погосович

Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Панасов Лев Павлович Погосович

Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Панасова Роза Погосовна Павловна

Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Панасов-Луганский Борис Павлович Погосович

Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Панасянц Сергей Павлович Погосович

Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна

Смерть
1921
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