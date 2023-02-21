Панасянц Панасов Погос Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Панасянц Георгий Павлович Погосович
Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Панасов Михаил Павлович Погосович
Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Панасов Лев Павлович Погосович
Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Панасова Роза Погосовна Павловна
Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Панасов-Луганский Борис Павлович Погосович
Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Панасянц Сергей Павлович Погосович
Мать ребёнка: Твелова Анна Макаровна
Смерть
1921