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Шибаев Николай Петрович

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Место рождения

Ласино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.06.1925

Дата смерти

17.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Ласино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.01.1952

Жена: Шибаева (Синотова) Августина Павловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.05.1958

Дочь: Смирнова (Шибаева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Шибаева (Синотова) Августина Павловна

Смерть
17.04.1996
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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