Шибаев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения13.06.1925
Дата смерти17.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1952
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.05.1958
Дочь: Смирнова (Шибаева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Шибаева (Синотова) Августина Павловна
Смерть
17.04.1996
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область