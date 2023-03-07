Бакулин Лука (Лучка) Борисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец: Бакулин Борис (Бориско) Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Бакулин Яков (Якушко) Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678