Бакулин Лука (Лучка) Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулин Лука (Лучка) Борисов

Бакулин Лука (Лучка) Борисов

avatar

Место рождения

Алешинской

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Бакулин Борис (Бориско) Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Бакулин Яков (Якушко) Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close