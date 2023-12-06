(Кук) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хакимов Кашбулла Давлетович
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хакимов Кашбулла Давлетович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область