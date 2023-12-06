(Кук) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кук) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Кашбулла Давлетович

Боровое, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Кашбулла Давлетович

Боровое, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Хакимов Кашбулла Давлетович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Кашбулла Давлетович

Смерть
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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