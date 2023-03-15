Рубцов Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1968
Сын: Рубцов Генадий Викторович
Мать ребёнка: Рубцова Галина Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1970
Сын: Рубцов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Рубцова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцова Галина Петровна