Рубцов Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1939

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1968

Сын: Рубцов Генадий Викторович

Мать ребёнка: Рубцова Галина Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1970

Сын: Рубцов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Рубцова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Галина Петровна

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