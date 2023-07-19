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Мухаметшин Даниэль Рустамович
Мухаметшин Даниэль Рустамович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.2023
Пол
Мужской
Отец
Мухаметшин Рустам Рафаэлевич
1982 г.р.
Мать
Мухаметшина Инна Ринатовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2023
Отец:
Мухаметшин Рустам Рафаэлевич
Мать:
Мухаметшина Инна Ринатовна
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