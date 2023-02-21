не известно Василий известно
Место рожденияг. п. Ушачи, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Дата рожденияПосле 1975
Дата смертиПосле 2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1975
Отец: Якубцов Юрий Юрьевич
Мать: не указана
г. п. Ушачи, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
внебрачный сын
Смерть
После 2000
городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Причина смерти: самоубийство