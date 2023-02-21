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не известно Василий известно

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Место рождения

г. п. Ушачи, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

После 1975

Дата смерти

После 2000

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
После 1975

Отец: Якубцов Юрий Юрьевич

Мать: не указана

г. п. Ушачи, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
внебрачный сын
Смерть
После 2000
городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Причина смерти: самоубийство
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