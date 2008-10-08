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Перминова Анастасия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2008

Отец: Перминов Антон Николаевич

Мать: Рябова Юлия Юрьевна

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