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Перминова Анастасия Антоновна
Перминова Анастасия Антоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.2008
Пол
Женский
Отец
Перминов Антон Николаевич
Мать
Рябова Юлия Юрьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2008
Отец:
Перминов Антон Николаевич
Мать:
Рябова Юлия Юрьевна
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